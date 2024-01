Ferito mentre scende dall'autobus, gravissimo un uomo in largo Garibaldi

Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina in largo Garibaldi mentre era intento a scendere da un autobus di trasporto pubblico Seta. È accaduto poco dopo le 9.30, poco oltre la pensilina situata accanto alla corsia preferenziale percorsa dai mezzi pubblici in direzione via Emilia Est. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire.

Il passeggero è caduto accanto al marciapiede riportando gravi lesioni. Sul posto sono intervenute l'ambulanza e l'auto medica del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, che è poi stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Baggiovara.

La Polizia Locale ha isolato l'area teatro dell'incidente e sta svolgendo tutti i rilievi del caso, con il supporto del personale Seta. La circolazione degli autobus resta regolare.