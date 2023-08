Incidente con un'auto a Levizzano, ciclista 65enne in prognosi riservata

Questa mattina via Bedine (SP18) è stata teatro di un grave incidente, nel tratto poco a valle di Levizzano. Una donna che si trovava in bicicletta è stata travolta da un'auto. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro.

La signora ha riportato lesioni gravi ed è stata soccorsa in prima battuta dal personale sanitario e dal medico del 118, poi trasferita a bordo dell'eliambulanza fatta arrivare sul posto. La 65enne è stata quindi trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverata in Rianimazione e in prognosi ancora riservata. Illeso invece l'80enne alla guida dell'auto.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale delle Terre di Castelli, che ha temporaneamente chiuso al transito la Provinciale.