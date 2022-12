Incidente sulla Giardini a Ligorzano, grave un 83enne

Questa mattino poco prima delle ore 12.00 si è verificato un incidente sulla via Giardini (Sp3 ) in località Ligorzano di Serramazzoni,

Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto accaduto. Nel sinistro sono rimasti feriti due uomini, un 83enne portato all’ospedale di Baggiovara in gravi condizioni e un 80enne che non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con Ambulanza a e automediche, presenti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezzai veicoli e Carabinieri e Polizia del Frignano per i rilievi del caso.