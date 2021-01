Finiscono con l'auto contro una recinzione, ferite due donne a Limidi

Alle 10 circa di questa mattina si è verificato un icidente in via Carpi Ravarino, a Limidi di Soliera. Due donne, madre e figlia, a bordo di un'auto sono state vittima di uno schianto, per ragioni ancora da definire. La guidatrice ha perso il controllo, attraversando la Provinciale e finendo per sbattere contro la recinzione di un edificio, al civico 604, dopo aver urtato e danneggiato lievemente altre due vetture parcheggiate.

Sul posto è intervenuto il 118, con l'ausilio dell'eliambulanza di Bologna e dei Vigili del Fuoco. Le due, una 68enne e una 47, hanno riportato traumi seri e sono state portate all'osepdale di Baggiovara. Non corrrono pericolo di vita.

La ricostruzione dell'accaduto è in mano alla Polizia Locale delle Terre d'Argine.