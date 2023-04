Scontro con un'auto sulla Carpi-Ravarino, ferito un motociclista

Pochi minuti dopo le ore 18 si è verificato un incidente nella zona di Limidi di Soliera. Lo scontro ha coinvolto una moto ed una Peugeot 107 ed è avvenuto esattamente all’incrocio tra la Provinciale Carpi-Ravarino e via Soliera-Cavezzo.

Da una prima ricostruzione la moto avrebbe impattato frontalmente contro la parte anteriore destra dell’auto, ma la dinamica è ancora tutta da accertare. Il motociclista, un giovane ragazzo, è stato sbalzato a terra riportando diversi traumi. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno richiesto il supporto dell’eliambulanza. Il centauro ha ricevuto le prime cure per poi essere trasportato in volo all’ospedale di Baggiovara. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesa invece la giovane conducente dell’auto

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine con diverse pattuglie. Gli agenti hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico che ha inevitabilmente subito rallentamenti in corrispondenza dell’incrocio.