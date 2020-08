Picchia un'automobilista dopo un incidente a si allontana, denunciato un 58enne

Vnerdì mattina, 31 luglio, si è verificato a Lama Mocogno un incidente che ha avuto un epilogo violento. Per cause in corso da accertare, un 58enne modenese ha colpito con la propria Ford Focus, la Fiat 500 condotta da una 35enne del posto.

Tra i due conducenti è nato un acceso diverbio fino a che l’uomo ha colpito l'automobilista con schiaffi e calci, cagionandogli lesioni e allontanandosi subito dopo dal luogo del misfatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna ha chiesto l'aiuto dei Carabinieri, che sono poi riusciti in seguito ad identificare e rintracciare il 58enne, che è stato denunciato per lesioni personali.