Incidente all'uscita di Magreta, chiusa la Modena-Sassuolo

Un automobilista ferito e traffico in tilt in direzione del distretto ceramico. Sul posto la Polizia Municipale

Questa mattina intorno alle ore 8 si è verificato un incidente sulla Modena-Sassuolo. Il sinistro ha coinvolto un camion e un'auto, che è finita fuori strada: è accaduto in corrispondenza dello svincolo per Magreta/Casinalbo, in direzione Sassuolo.

L'automobilista è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma non correrebbe pericolo di vita.

Sul posto la Polizia Locale di Formigine per accertare la dinamica. La superstrada è stata completamente chiusa al traffico in direzione del distretto ceramico, grazie all'intervento della Municipale di Modena e di Anas. I veicoli vengono fatti uscire a Baggiovara. Lunga coda di alcuni chilometri.