Frontale fra due auto sulla Pedemontana, diversi feriti a Maranello

Alle 19.20 di questo pomeriggio si è verificato un grave incidente lungo Strada Pedemontana, nel territorio di Maranello a pochi metri dal distributore Eni. Due auto, una Fiat doblò e una Ford Ecosport, si sono scontrate frontalmente a seguito dell'invasione di corsia da parte del Suv. L'impatto è stato particolarmente violento.

Diverse persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118, che ha inviato sul posto due ambulanze e l'automedica di Maranello. Ad avere la peggio uno dei conducenti per il quale è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni.

Le altre persone avrebbero invece riportato solo ferite apparentemente lievi e sono state medicate sul posto.

Sul posto sono interventute diverse pattuglie dei Carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, per coordinare i soccorsi e gestire la viabilità. La Pedemontana è stata chiusa al traffico in ambo le direzioni. -Notizia in aggiornamento-