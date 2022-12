Investita lungo la Fondovalle, ragazza di 17 anni in Terapia Intensiva

Grave incidente di prima mattina lungo la Fondovalle del Panaro, nell'abitato di Marano. Intorno alle ore 6 una ragazza è stata investita da un'auto in transito lungo la Provinciale: un impatto violento, a seguito del quale la 17enne ha riportato lesioni gravi.

La giovane è stata soccorsa dall'ambulanza e dal medico del 118, poi trasportata in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara, per essere affidata al Trauma Team. Al momento si trova ricoverata in Terapia Intensiva e la sua prognosi è ancora riservata. ++ Seguirano aggiornamenti ++