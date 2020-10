Auto si ribalta nel fosso in via Emilia Ovest, traffico bloccato

Incidente poco prima delle ore 14.00 in via Emilia Ovest, all'altezza del civico 1746, non lontano dalla rotatoria di Marzaglia. Una citroen con un rimorchio, sul quale trasportava una moto, è finita fuori strada e si è ribaltata nel fossato alla destra della carreggiata. L'auto procedeva verso Modena e probabilmente è stato lo stesso carrello a sbilanciarla in seguito ad una brusca frenata.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. Il conducente è stato estratto dall'abitacolo con l'aiuto del Vigili del Fuoco e trasportato all'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Grazie alla gru del Vigile del Fuoco e ad un trattore l'auto è stata recuperata dal canale.

La Polizia Municipale ha chiuso al transito via Emilia per circa 45 minuti, nel tratto compreso tra la rotatoria di Marzaglia e quella di Cittanova. Code in ambo le direzioni e viabilità congestionata.