Detrito si stacca e sfonda il parabrezza, ferito automobilista in A1

Nel pomeriggio di ieri un automobilista è rimasto ferito a seguito dell'impatto con un detrito di cemento, che ha sfondato il parabrezza dell'auto su cui viaggiava. E' accaduto a pochi metri dall'uscita di Modena Sud, mentre l'auto procedeva in direzione Milano. Il veicolo si è arrestato sulla corsia di emergenza, dove i sanitari e il medico del 118 hanno raggiunto e soccorso il ferito.

Il 41enne modenese è stato trasferito in ospedale e si trova ricoverato in Terapia Intensiva. Le sue esatte condizioni non sono note, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e il personale di Anas, per ricostruire quanto accaduto. Da una prima ricostruzione pare che il detrito si sia staccato dal manto stradale usurato, in corrispondenza di un giunto, trasformandosi poi in un proiettile sollevato da altri veicoli. Anas ha transennato temporaneamente una corsia dell'autostrada nei pressi del casello per effettuare un intervento di messa in sicurezza.