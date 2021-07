Motor Valley Fest, meccanico investito da una monoposto perde un piede

Un incidente ha guastato la mattinata di festa al parco Novi Sad di Modena, dove è stata allestito il circuito per le prove dei bolidi nella cornice del Motor Valley Fest. Intorno alle ore 13, infatti, si è verificato un incidente che ha coinvolto un meccanico Ferrari. L'uomo si trovava in un'area prove - nei pressi del PalaMolza - quando è stato urtato da una delle monoposto di Formula 1 del Cavallino nella fase di rientro ai box. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Baggiovara: le sue condizioni non sono apparse particolarmente critiche, ma potrebbe aver riportato una frattura agli arti inferiori.

L'incidente, come detto, ha comportato l'interruzione del programma della manifestazione, che tuttavia riprenderà in modo regolare alle ore 16. Il team Ferrari specializzato in questo genere di esibizioni ha schierato per l'occasione la F60 e la SF70H, quest'ultima protagonista dell'incidente.