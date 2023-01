Auto investe pedone a Medolla. Grave un 80enne

Questa mattina si è verificato un incidente grave a Medolla lungo via Roma. Intorno alle 9.30 un anziano sarebbe stato investito da un'auto su via Roma all'altezza dell'incrocio con via Genova.

La dinamica dell'incidnete è ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo, un signore di 80anni, sia stato urtato da un'auto che percorreva la via. L'anziano sarebbe poi caduto a tera riportando un trauma cranico.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 con l'ambulanza poi si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha poi trasportato l'uomo a Baggiovara. L'80enne sarebbe in gravi condizioni e ricoverato in terapia intensiva.

Sul posto le Forze dell'Ordine che hanno eseguito rilievi per ricostruire ad esatta dinamiche dei fatti