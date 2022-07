Perde il controllo dell'auto e si schianta sulla ciclabile, 83enne perde la vita

Tragedia di prima mattina in piazza Piva, l'area normalmente adibita a parcheggio che al lunedì ospita anche il mercato settimanale di San Felice sul Panaro. Poco prima delel ore 7 un uomo di 83 anni ha perso la vita alla guida della propria auto. Il mezzo, per cause da accertare, è finito contro il muretto accanto alla ciclabile; l'impatto non è stato particolarmente violento, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare.

A nulla sono valsi i tentativi di sianimazioen dal parte del 118, intervenuto conambulanza e automedica. Si presume che il decesso - e di conseguenza lo schianto - siano avvenuti a causa di un malore.

Visto il punto in cui è avvenuto l'incidente, con l'invasione della pista ciclabile e la presenza del mercato, il bilancio poteva essere decisamente più pesante.