Frontale in via Guastalla, un ferito grave a Migliarina di Carpi

Questa sera verso le ore 19.30 si è verificato un grave incidente in via Guastalla, nella zona di Migliarina di Carpi. Due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente in modo violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 da Carpi, che hanno richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza di Bologna.

Due feriti sono stati soccorsi e uno di loro, in condizioni più gravi, è stato trasportato in elicottero all'Ospedale di Baggiovara. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni.

E' intervenuta in via Guastalla anche le squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carpi, il cui apporto è stato fondamentale per estrarre un ferito dalle lamiere dell'abitacolo e per fermare il principio di incendio che stava interessando una delle due autovetture.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi: la circolazione è stata interrotta nel tratto interessato dall'incidente, sulle cui cause dovranno essere svolti accertamenti.