Incidente nella notte a Mirandola, gravissima una 22enne

Intorno all'una della notte scorsa due auto si sono scontrate violentemente a nord di Mirandola, lungo la Statale 12. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra gli incroci con via delle Valli e via Forcole e ha coinvolto una Opel e una Ford che viaggiavano in direzioni opposte. A seguito dell'impatto le due vetture sono finite fuori strada e le tre persone a bordo sono rimaste ferite.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Ford, una ragazza di 22 anni originaria del mirandolese. Soccorsa dal 118, con l'intervento dell'automedica, è stata estratta dall'abitacolo e portata in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara: attualmente si trova ricoverata in gravi condizioni in Terapia Intensiva e la sua prognosi resta riservata.

I due giovani sull'altra auto, entrambi 21enni e residenti fuori provincia, sono stati a loro volta soccorsi dalle ambulanze e trasferiti a Baggiovara con lesioni di media gravità.

Il sinistro è stato gestito dai Carabinieri di Mirandola, che hanno eseguito i rilievi per comprendere l'esatta dinamica dello scontro.