Ennesimo incidente in A1, ancora in tilt lo snodo modenese

E' stato un altro, l'ennesimo, pomeriggio di passione lungo il tratto modenese dell'Autostrada del Sole. Intorno alle ore 16.30 due mezzi si sono scontrati in corsia nord (direzione Milano), alcune centinaia di metri dopo lo vincolo con l'Autobrennero.

Due le persone ferite, tra cui una bordo di un'auto che è stata poi trasportata in ospedale dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

La circolazione ha subito forti rallentamenti, con code fino a 8 km in corsia nord e rallentamenti per curiosi in direzione opposta. Bloccato anche l'ultimo tratto della A22

Nel giro di pochi minuti l'intero quadrante ovest intorno al capoluogo è andato in tilt, complice anche un secondo incidente, avvenuto poco prima di quello in autostrada sulla rotatoria "Marino" di ingresso al casello di Modena Nord. Anche via Emilia Ovest è diventata una lunga coda di auto nell'intero tratto fra Modena e Rubiera