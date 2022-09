Auto finisce fuori strada sulla Modena Sassuolo e si ribalta in un campo

Pochi minuti dopo le ore 13 di oggi una Fiat Panda che percorreva la superstrada Modena-Sassuolo è uscita dalla carreggiata - pare in modo autonomo - finendo per capottarsi in un campo. Il mezzo viaggiava in direzione del Capoluogo e l'incidente è avvenuto circa 500 metri prima dello svincolo 18, quello con la Complanare.

L'automobilista è stato soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco, ma pare non abbia riportato conseguenze particolarmente serie a seguito del capottamento. E' stato affidato alle cure dei sanitari e portato al Pronto Soccorso.

Sul posto la Polizia Locale di Modena per i rilievi. La circolazione è rimasta regolare, ma con rallentamenti per circa un'ora e mezza.