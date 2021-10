Incidente sulla Vignolese, due feriti e disagi a Modena Sud

Poco dopo le 18 si è verificato un incidente fra auto e moto lungo via Vignolese, proprio nelle corsie di svincolo per il casello di Modena Sud. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave e sono state accompagnate in ospedale grazie all'intervento di due ambulanze e dell'automedica del 118.

Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico le pattuglie della Polizia Stradale.

Il traffico ha subito una forte congestione, anche in considerazione dell'ora di punta del rientro lavorativo. Code lungo via Vignolese in ambo i sensi di marcia.