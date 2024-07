Violento scontro con un'auto, ferito gravemente un 37enne in monopattino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Grave incidente questa sera nella periferia di Modena, precisamente all'incrocio tra via d'Avia Sud e via Aristotele. Per ragioni al vaglio della Polizia Locale, un'auto e un monopattino si sono scontrati in corrispondenza del'incrocio. Un impatto violento, a seguito del quale l'uomo alla guida del piccolo mezzo a due ruote ha impattato prima contro il parabrezza dell'auto, per poi ricadere sull'asfalto.

Una testimone ha chiesto immediatamente l'intervento dei soccorsi e sul posto si è portata un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito. In seconda battuta è poi arrivata anche l'automedica. Il 37enne ha riportato diverse ferite, alcune preoccupanti, è ed è stato trasferito all'Ospedale di Baggiovara con il codice di massima gravità.

Illeso invece il conducente dell'auto - una Hyundai che procedeva in direzione di Cognento - e i tre passeggeri a bordo, evidentemente provati da quanto accaduto.

La Polizia Locale ha raccolto testimonianze ed eseguito i rilievi, chiudendo temporaneamente al traffico via d'Avia.