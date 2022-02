Investito sul monopattino, giovane ferito alla Bruciata

Intorno alle ore 17 di oggi via Emilia Ovest è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un monopattino. E' accaduto alla Bruciata, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale regolato da un semaforo all'incrocio con via Jacopo da Porto Nord. Da una prima ricostruzione fornita dai testimoni, pare che il ragazzo sopra il monopattino stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato urtato dall'auto, una Fiat Croma condotta da un uomo che procedeva in direzione della periferia.

Il giovane, di origine straniera e sulla ventina, è stato sbalzato a terra e soccorso dal 118. Avrebbe riportato alcuni traumi seri rilevanti, ma non sarebbe in pericolo di vita. E' stato trasportato in ambulanza all'Ospedale di Baggiovara.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale, che ha regolato il traffico a senso unico alternato. L'incidente è coinciso con l'ora di punta del rientro lavorativo e sta causando forti rallentamenti tra Cittanova e la Madonnina.