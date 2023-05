Ragazzino in monopattino ferito in un incidente in via Emilia Ovest

Pochi minuti dopo le 18.30 di oggi un giovanissimo su un monopattino è rimasto vittima di un incidente in via Emilia Ovest. Il ragazzo, di origine straniera, si trovava a bordo del mezzo intento ad attraversare la via Emilia in corrispondenza dell'incrocio con strada San Cataldo, quando ha impattato con violenza contro un'auto che procedeva in direzione del centro cittadino.

Il giovane ha impattato contro il parabrezza del'auto, un suv Hyundai, per poi finire a terra proprio al centro della carreggiata. Fortunatamente non è stato colpito da altri veicoli in transito. Qui è stato soccorso da un'ambulanza del 118: i sanitari lo hanno immobilizzato sulla barella e caricato a bordo del mezzo di soccorso. Fortunatamente il ragazzo non pare aver riportato lesioni particolarmente serie, ma sarà valutato con attenzione dai medici del Pronto Soccorso.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, per facilitare i soccorsi e raccogliere i primi elementi per comprendere la dinamica esatta dell'incidente.