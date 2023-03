Scontro con un'auto in viale Amendola, ferito un giovane sul monopattino

Oggi pomeriggio intorno alle ore 17.15 si è verificato un incidente in viale Amendola, in corrispondenza del'incrocio con via Tamburini. Non è la prima volta che per quel particolare incrocio, con relativo attraversamento pedonale, diventa teatro di investimenti, che in altre occasioni hanno coinvolto, ciclisti e pedoni, ma anche auto intente nella svolta.

Questa volta il sinistro ha riguardato un giovane a bordo di un monopattino e un'auto, una Fiat %0 che procedeva in direzione di via Giardini. Il monopattino stava attraversando la strada e lo scontro è avvenuto nella corsia di sorpasso, ma non è ancora chiara l'esatta dinamica.

Il giovane sul mezzo a due ruote è caduto a terra dopo aver impattato con il cofano dell'utilitaria e ha riportato una lesione ad una gamba. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara: per lui nulla di particolarmente grave, anche se saranno necessari esami al Pronto Soccorso. Illesa invece l'automobilista alla guida dell'auto.

Sul posto è arrivata la Polizia Locale per i rilievi. L'incidente ha causato forti rallentamenti al traffico, con le auto costrette a deviare verso la viabilità interna.