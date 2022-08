Incidente con il monopattino in zona industriale, grave un uomo

Questa mattina intorno alle ore 11.30 è verificato un incidente in via Finlandia, nella zona industriale di Modena nord. Si tratta di una strada chiusa utilizzata come parcheggio e accesso le imprese. Protagonista dell'accaduto un uomo alla guida di un monopattino che è caduto a terra riportando lesioni particolarmente gravi.

L'uomo è stato soccorso dal 118 venuto con ambulanza e automedica e, aver ricevuto le prime cure, è stato trasferito di Baggiovara in codice di massima gravità.

Al momento sono in Corso accertamenti da parte della polizia locale per chiarire quanto accaduto. Infatti non è ancora accertata una dinamica.

Sono stati sentiti alcuni operatori della nettezza urbana che si trovavano sul posto ma non è stato ancora chiaro se si sia trattato di una caduta autonoma o di un investimento da parte di un veicolo che si è poi allontanato.