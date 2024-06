Esce di strada e si ribalta nel campo, automobilista soccorsa dall'eliambulanza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Montecorone di Zocca. Poco dopo le ore 14, per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine, un'automobilista che stava percorrendo via Montecorone è finita fuori strada all'altezza del cimitero. La sua auto ha sfondato la staccionata in legno ed è precipitata in un campo, alcuni metri al di sotto della sede stradale.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Vignola è intervenuta insieme al 118: i pompieri hanno liberato la conducente dalle lamiere dell'auto, che si è capottata più volte riportando gravi danni.

La signora, una 55enne, è stata quindi affidata al personale dell'ambulanza del 118. Sul posto è quindi stato chiamato l'elisoccorso da Bologna, che ha prelevato la paziente l'ha accompagnata in volo all'Ospedale di Baggiovara. La donna non si trova in pericolo di vita.