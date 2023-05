Incidente fra due auto a Montecreto, ferito un ragazzo di 27 anni

Via Circonvallazione Nord, alle porte dell'abitato di Montecreto, è stata teatro di un incidente poco prima delle ore 20 di ieri sera. Due auto, una Nissan Qashqai e una Fiat Sedici, si sono scontrate per cause in via di accertamento.

Ad avere la peggio il conducente della Nissan, che a seguito dell'impatto ha perso conoscenza. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118, supportata dall'elicottero di Pavullo. L'automobilista, un 27ennne, è stato raggiunto, estratto dall'abitacolo e stabilizzato nei suoi parametri vitali.

Caricato a bordo dell'eliambulanza è stato poi trasportato fino a Pavullo, dove si è resa necessaria una "staffetta" per via del sopraggiungere della sera, con le condizioni di buio che impediscono l'operatività di Elipavullo. E' quindi intervenuto l'elicottero di Bologna che ha completato il trasferimento del Ferito all'Ospedale di Baggiovara.

Il 27enne non si troverebbe in pericolo di vita, mentre è di fatto uscito illeso dall'abitacolo il 21enne alla guida della Fiat, accompagnato al Pronto Soccorso del capoluogo del Frignano per gli accertamenti di rito.

La gestione dell'emergenza e i rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Pavullo.