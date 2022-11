Cislista investito da un'auto in strada Morane ai piedi del sovrappasso

Un punto molto delicato per la viabilità alla periferia di Modena è stato teatro di un incidente questa mattina intorno alle ore 8.30. Un ciclista infatti stato investito da un'auto in corrispondenza dell'attraversamento ciclopedonale che si trova in strada Morane, alla base del sovrappasso che consente di superate la rotatoria con strada Bellaria, in zona Vaciglio.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, una Mazda 2 guidata da una 23enne che procedeva in direzione periferia ha urtato la bicicletta condotta da un 61enne. Il ciclista stava attraversando la strada , ma occorrerà l'esito dei rilievi dell’Infortunistica per ricostruire l'esatta dinamica, i movimenti dei due mezzi e il punto dell'impatto.

Nello scontro il 61enne è stato sbalzato a terra e ha riportato lesioni di media gravità. Soccorso dall'ambulanza del 118, è poi stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara. La viabilità ha subito rallentamenti momentanei.