Tamponamento fatale in A1, muore un automobilista 50enne

Durante la notte appena trascorsa, poco prima dell'una, si è verificato l'ennesimo incidente mortale nel tratto modenese della A1. E' accaduto fra i caselli di Modena nord e Modena Sud, nella corsia in direzione Bologna, circa all'altezza di Saliceta San Giuliano.

Per ragioni al vaglio della Polizia Stradale, una Fiat Punto condotta da un uomo di 50 anni ha tamponato un camion che la precedeva. Probabilmente l'impatto è avvenuto a seguito dello spostamento del mezzo pesante verso sinistra, in corrispondenza di un restringimento di carreggiata per lavori.

Lo scontro non ha purtroppo lasciato scampo al 50enne, che è deceduto sul colpo all'interno dell'abitacolo dell'utilitaria. Illeso invece il camionista.

Sul posto insieme ai sanitari e al medico del 118 anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade. Il traffico ha subito disagi per circa tre ore.