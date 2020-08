Fiorano, 43enne cade dalla bici e perde la vita. Giallo sulla dinamica

Ieri sera intorno alle 23 un ciclista è stato vittima di una caduta che gli è costata la vita. E' accaduto in via Statale Ovest a Fiorano, non lontano dallo svincolo con via Lamarmora: la vittima è Fakoir Rabi, cittadino marocchino di 43 anni da tempo residente a Castellarano. E' stato un automobilista di passaggio a notare il corpo dello straniero riverso a terra accanto alla sua bici e a chimare il 118.

L'uomo era incosciente e purtroppo il personale sanitario e i medici dell'Ospedale di Sassuolo non hanno potuto fare nulla per salvarlo: il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto per accertamenti sono intervenuti i Carabinieri, a cui è toccato il compito di ricostruire l'accaduto. La dinamica infatti resta un mistero, dal momento che non vi sono stati testimoni. La caduta potrebbe essere stata conseguenza di un malore, ma anche essere stata causata da un pirata della strada che si è poi allontanato senza prestare soccorso.