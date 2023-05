Scontro con un'auto a Castelfranco, perde la vita un ciclista 71enne

Drammatico incidente oggi pomeriggio poco dopo le ore 14:00 nelle campagne di Castelfranco Emilia. Un'automobile Hyundai i40 che stava percorrendo via Larga, fra i territori di Riolo e Manzolino, un ciclista che pedalava sulla stessa via.

L'impatto è stato particolarmente violento e per l'uomo in sella alla bicicletta non c'è stato nulla da fare. A seguito dello scontro la stessa automobile fuoristrada cappottandosi nel fosso. L'esatta dinamica di quanto accaduto è attualmente ancora al vaglio della polizia locale di Castelfranco Emilia.

Sono intervenuti i soccorsi del 118 dell'eliambulanza di Bologna: Tentativo di rianimare il ciclista si è però dimostrato vano. La persona deceduta è un uomo di 71 anni residente a Castelfranco Emilia.

Il conducente dell'auto, un 46enne Bolognese, ha riportato aprite lievi ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Via Larga risulta completamente chiusa al traffico all'altezza dell'incrocio con via Morano.