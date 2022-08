Scontro fra due auto in piena notte, due morti a Colombaro

Questa notte intorno alle ore 4 due auto si sono scontrate lungo la Provinciale 16 (via Sant'Antonio), la strada di campagna che collega Formigine alla frazione di Colombaro. Un impatto violento, avvenuto per ragioni al vaglio dei Carabinieri nel tratto compreso tra via Viazzola e via Salviola.

Purtroppo lo scontro è costato la vita a due automobilisti, un uomo di 59 anni e una donna di 41. Inutili i tentativi di rianimazione operato dal 118, intervenuto con anche il medico.

Sul posto i Vigili del Fuoco e, come detto, i Carabinieri per i rilievi del sinistro. La Provinciale è rimasta chiusa al traffico e lo è anche in questo momento (ore 8). ++ seguiranno aggiornamenti ++