Si schianta contro un ponticello in cemento, Diego Carfora muore a 34 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E' Diego Carfora la giovane vittima del drammatico incidente che si è verificato questa mattina alle 7.30 nel territorio di San Felice Sul Panaro.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito l'automobile sulla quale viaggiava il giovane è uscita di strada urtando prima contro un palo in legno della linea telefonica e finendo poi la sua corsa contro un manufatto in cemento con conseguenze che sono state purtroppo fatali per il conducente.

Sul luogo si sono subito portati i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.