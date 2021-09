Incidenti, non ce l'ha fatta il 66enne investito a Massa Finalese

Via per Modena

Si è spento ieri pomeriggio in ospedale Ivano Rivaroli, 66 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle ore 11 a Massa Finalese, in via per Modena. L'uomo è stato travolto da un'uto che è uscita di strada ed è carambolata su di lui, mentre era intento a caricare la spesa in auto.

Dopo l'arrivo dei soccorsi e la corsa all'Ospedale Maggiore con l'elicottero, i medici hanno tentato il possibile, ma il trauma cranico riportato dall'uomo si è rivelato fatale. Più tardi è deceduto nel letto d'ospedale.