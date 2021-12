Incidente mortale a Mirandola. Coinvolte 6 persone

incidente stradale mortale questa sera intorno alle 18.00 a Mirandola via delle Nazioni Unite circa all'altezza dell'imbocco con la pista ciclabile.

Secondo quanto ricostruito lo scontro sarebbe avvenuto tra due vetture per percorrevano la via in direzioni opposte.

Sul posto sono sunito intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza per prestare soccorso alle 6 persone coinvolte. I 5 occupanti di una prima vettura, due genitori e 3 figli, avrebbero riportato delle ferite, ad avere la peggio l'uomo alla guida dell'altra auto purtroppo deceduto.