Scontro con un'auto in via Ghiarola Nuova, motociclista perde la vita

Via Ghiarola Nuova

Questa mattina, pochi minuti dopo le ore 9.00, un motociclista che percorreva via Ghiarola Nuova si è scontrato, all'altezza delle Ceramiche FAP, con un'automobile. L'impatto con l'Opel è stato violento, ed il centauro è stato sbalzato sull'asfalto.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi del 118, con l'ambulanza di Sassuolo e l'automedica di Maranello, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani: il motociclista è deceduto pressochè sul colpo. L'automobilista è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto accaduto, ma sono ora sul posto per i rilievi i Carabinieri di Fiorano Modenese. Via Ghiarola Nuova è stata completamente chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente.

Ultimo aggiornamento ore 10.35