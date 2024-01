Schianto frontale fra due auto a Savignano, perde la vita una donna

Intorno alle ore 14 si è consumata una tragedia della strada a Savignano sul Panaro. Due auto che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate frontalmente lungo via Claudia, proprio all'altezza dell'incrocio con via Veneto. Un impatto molto violento, che purtroppo è costato la vita ad una delle persone coinvolte. E' infatti deceduta sul colpo la donna che si trovava al volante di uno dei due veicoli, una Daihatsu Sirion che procedeva verso l'abitato di Savignano.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari e il medico del 118 da Vignola, con il supporto dei Vigili del Fuoco: purtroppo per l'automobilista era ormai tardi.

Secondo quanto finora ricostruito, a bordo della Mercedes si trovava un uomo che ha riportato diverse lesioni e che è stato a sua volta soccorso da un'ambulanza.

Sul posto la Polizia Locale delle Terre di Castelli, che ha chiuso al transito via Claudia. Si consiglia di utilizzare strade secondarie come via Vecchiati (in particolare per camion e autobus) e via Emilia Romagna. ++ seguiranno aggiornamenti ++