Incidente nelle campagne di Finale, muore un automobilista 59enne

Tragedia poco dopo le ore 19 di oggi in via Selvabella, strada che corre accanto all'argine del Panaro a sud dell'abitato di Finale Emilia. Un automobilista che procedeva in direzione del paese è stato vittima di un'uscita di strada, appartenemnte avvenuta in modo autonomo.

La sua auto è finita in un campo al margine della carreggiata dopo aver tirato dritto in corrispondenza di una curva. Il conducente è stato sbalzato fuori dal veicolo e l'impatto con il terreno è stato fatale.

Inutili i soccorsi del 118, portati con ambulanza e automedica. Sul posto era stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare. Seguiranno aggiornamenti