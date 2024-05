Incidente mortale sulla SP22: auto sbanda, perde la vita un 86enne

Un tragico incidente si è verificato oggi sulla SP22, al chilometro 12a Sant'Antonio di Pavullo, nel comune di Pavullo nel Frignano. Un incidente stradale che ha portato alla morte di un uomo anziano di 86 anni.

Secondo quanto ricostruito, l'auto, una Panda, sulla quale viaggiavano due persone, una donna di 79 anni e un anziano di 86 anni, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. Il tragico evento ha provocato traumi gravi all'anziano conducente, il cui stato di salute è stato valutato sin da subito come critico. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori del Vigili del Fuoco di Pavullo nel Frignano, del 115 e delle due ambulanze presenti sul luogo, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La valutazione sanitaria ha confermato il decesso sul posto.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una donna di 79 anni, la cui valutazione sanitaria riporta un quadro di media gravità. La paziente è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Baggiovara, dove il team di traumatologia ha immediatamente preso in carico la situazione.