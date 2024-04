Terribile schianto con un camion sulla tangenziale di Castelfranco, muore un motociclista

Tragico incidente stradale intorno alle 16.30 di questo pomeriggio lungo la tangenziale di Castelfranco Emilia all'altezza dell'uscita per il centro città, San cesario e Piumazzo.

Secondo quanto ricostruito, un Camion che procedeva in direzione di Modena avrebbe impattato in modo molto violento contro una moto, proprio in corrispondenza dello svincolo di immissione. Purtroppo per il centauro a nulla sono serviti i soccorsi portati dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il motociclista è deceduto sul colpo.

Il mezzo pesante è stato poi a sua volta tamponato da un'auto il cui conducente è rimasto illeso. Illeso, ma profondamente sconvolto, anche il guidatore del camion.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la moto, che è stata completamente distrutta dall'impatto. I rilievi sono a cura della Polizia Locale di Castelfranco Emilia. La tangenziale è stata completamente chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia.