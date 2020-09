Frontale con un camion, morto un automobilista a Cittanova

Intorno alle ore 7.30 di questa mattina si è verificato lo scontro frontale tra un'auto e un camion lungo via Virgilio, nel tratto in cui la strada compie una curva in prossimità di ModenaFiere e della deviazione per via Viazza di Ramo.

Lo schianto si è rivelato fatale per l'uomo al volante della Ford, un 43enne, che è deceduto sul colpo. Grave anche la donna di 48 anni che era seduta accanto a lui, la quale è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara dal 118 intervenuto con ambulanza e automedica, con il supporto dei Vigili del Fuoco. Illeso invece il camionista.

L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi. Via Virgilio è stata chiusa al traffico tra la rotatoria di ingresso a Modena Nord e quella di ingresso alla FIera. Seguiranno aggiornamenti.