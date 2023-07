Moto finisce sul marciapiede e travolge i pedoni, una vittima a Vignola

Dramma intorno alle ore 19.30 a Brodano di Vignola. Una donna ha perso la vita ed una ragazza è stata gravemente ferita a seguito di un incidente avvenuto in via per Spilamberto, all'altezza dell'Emporio Auto Industria, accanto al McDonald's.

Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, un'auto che procedeva in direzione di Spilamberto sarebbe stata urtata sul fianco sinistro da una moto, probabilmente intenta in un sorpasso. Il motociclista avrebbe perso l'equilibrio finendo rovinosamente a terra, mentre la moto avrebbe proseguito la propria corsa fino a piombare sul marciapiede, dove in quel momento si trovavano due persone, una donna e una ragazza.

L'impatto con il mezzo si è rivelato fatale per la donna. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del 118, nè l'intervento dell'eliambulanza. La ragazza ha invece riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Il motociclista avrebbe riportato solo ferite lievi, mentre l'automobilista è rimasto illeso ma sotto shock.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vignola e i Vigili del Fuoco. Via per Spilamberto è stata chiusa al transito temporaneamente. ++ seguiranno aggiornamenti ++