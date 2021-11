Sul posto anche la Polizia Locale per i rillievi del caso. Seguiranno aggiornamenti

Nulla da fare per la donna 52 enne a bordo della bicicletta, i soccorsi una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto ricostruito dalla Forze dell'ordine presenti sul posto una bici con a bordo una donna sarebbe stata travolta da un'auto che percorreva la via Vignolese.

Poco prima dell'1.00 di notte tra sabato e domenica si è verificato un grave incidente a Modena. Il sinistro è avvenuto in Strada Vignolese in zona San Lazzaro.

Travolta da un'auto intorno all'1.00 di notte su strada Vignolese. Nulla da fare per una donna di 52 anni che transitava in bicicletta

Incidente mortale in via Vignolese, nulla da fare per una 52enne