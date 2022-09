Due persone travolte da un'auto a Carpi, morta una ragazza, gravissimo un ragazzo

Tragedia nella prima serata di oggi alle porte di Carpi in zona Santa Croce. intorno alle ore 19.30 un auto che procedeva in direzione di strada per Correggio ha travolto due persone, due giovani sulla ventina, che attraversavano la strada in corrispondenza dell'incrocio con via Bersana. Le informazioni sulla dinamica sono ancora frammentarie.

Purtroppo uno dei pedoni è deceduto sul colpo, mentre l'altro ha riportato un grave trauma al torace. L'ambulanza di Carpi giunta sul posto per portare i primi soccorsi ha chiesto in supporto del medico, che è dovuto arrivare in volo con l'elicottero di Pavullo. Purtroppo era ormai troppo tardi. Il velivolo è dovuto rientrare nel Frignano per questioni di visibilità notturna, quindi è stato fatto arrivare l'elicottero da Bologna che ha caricato il ferito per poi trasportarlo in Ospedale.

Traversa San Giorgio è stata chiusa al traffico dall'intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri. Sono attualmente in corso i rilievi del sinistro. ++ Seguiranno aggiornamenti ++