Travolto da un'auto mentre soccorre un altro automobilista. La vittima è Giacomo Olivieri

E' il giovane Giacomo Olivieri la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato la notte scorsa sulla SS724 Modena-Sassuolo, al chilometro 13, nella zona di Baggiovara, tra le uscite di Casinalbo e Baggiovara.

Il ragazzo secondo quanto ricostruito, intorno alle 1:30 di notte mentre percorreva la Modena-Sassuolo, si sarebbe fermato per prestare soccorso a un altro automobilista che aveva appena investito un animale (forse un'istrice) che aveva attraversato la strada. All'improvviso il giovane però sarebbe stato travolto da una terza vettura che non lo avrebbe visto.

La Polizia Stradale è intervenuta prontamente sul luogo dell'incidente per avviare le indagini e ricostruire la dinamica . Anche i servizi di emergenza del 118 sono giunti sul posto con ambulanza e automedica purtroppo, per il giovane di 24 anni originario di Casinalbo di Formigine, non c'è stato nulla da fare; è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Una donna di 34 anni, che si trovava a bordo di una delle automobili coinvolte, è rimasta illesa.