Incidente nel bolognese, muore a 67 anni Ruben Goldoni di Maranello

Si è spento all'età di 67 anni Ruben Goldoni, vittima di un incidente stradale nella serata di ieri. Alla guida della sua auto, una Nissan Qashqai si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica, riportando diversi traumi. E' accaduto a Sasso Marconi (BO), lungo via Gamberi.

Sul luogo dell'impatto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi, ambulanza e auto medica del 118. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime quindi è stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice rosso.

Purtroppo il 67enne è deceduto all'arrivo al Pronto Soccorso, con il medico e i sanitari che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Non si esclude, tuttavia, che possa aver accusato un malore alla guida. Argentino di origine, ma residente da tempo a Maranello, Goldoni era conosciuto e apprezzato in paese, dove aveva lavorato come artigiano. Lascia la moglie, tre figli e un nipote.