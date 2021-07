Schianto in piena notte, muore un 28enne sulla Nazionale per Carpi

Scontro fra auto e moto ad Appalto di Soliera, nulla da fare per un giovane centauro modenese

Non ce l'ha fatta il 28enne modenese che la scorsa notte è stato protagonista di un incidente in moto lungo la Nazionale per Carpi. Poco dopo l'una il motociclista si è scontrato frontalmente con un'auto all'altezza della rotatoria di Appalto di Soliera.

L'urto è stato molto violento e il centauro ha riportato gravi ferite: nonostante l'intervento del 118 con l'eliambulanza, la corsa verso l'ospedale di Carpi non ha dato frutti e il 28enne è deceduto.

Illesa invece la donna alla guida dell'auto, che non ha potuto fare nulla per evitare la moto che avrebbe invaso la corsia opposta.