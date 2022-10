Incidente in via Emilia Est. Auto e scooter si scontrano, viabilità rallentata

Intorno alle 13.00 di oggi si è verificato un grave incidente in via Emilia est all'altezza del civico 1735, proprio accanto al ristorante La Brace. Secondo una prima sommaria ricostruzione a scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento sarebbero stati una moto cona bordo un ragazzo e una macchina. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e automedica.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista finito rovinosamente sull'asfalto e prontamente medicato sul posto. Fortunatamente nonostante il forte impatto non ha riportato lesioni gravi e non versa in pericolo di vita ed è stato quindi trasportato all'Ospedale di Baggiovara con codice di media gravità.

Sulla via Emilia Est si procede a senso unico alternato per consentire le ultime operazioni i rilievi del caso con conseguenti code in ambo le direzioni