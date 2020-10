Cade con la moto da enduro nel bosco, 31enne in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, 11 settembre un appassionato di moto fuoristrada di 31 anni, residente in provincia di Modena, è andato a fare un giro con la moto sulla via Vandelli. Partito da Pievepelago si è inoltrato nei sentieri sterrati che passano tra i boschi. Per cause da accertare, in un tratto di sentiero molto impervio è caduto procurandosi un doloroso trauma alla spalla.

È stato lo stesso infortunato a chiamare i soccorsi per chiede assistenza. Sono circa le 16.30 e il 118 ha inviato sul posto l'ambulanza e il Soccorso Alpino e Speleologico, con la squadra di Pievepelago. Fortunatamente, la squadra del CNSAS è riuscita ad arrivare con il mezzo fuoristrada vicino al paziente e questo ha ridotto molto i tempi d’intervento.

Dopo valutazione, all’uomo gli è stata immobilizzata la spalla, è stato caricato sul mezzo del CNSAS, trasportato fino alla strada carrozzabile e lasciato all’equipaggio dell’ambulanza che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Pavullo.