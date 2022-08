Schianto in moto in piena campagna, 25enne perde la vita

Questa mattina intorno alle 9.30 un motociclista è finito fuori strada mentre percorreva via bassa, strada che attraversa le campagne nella zona di Panzano di Campogalliano. Da una prima ricostruzione pare che il giovane, di 25 anni, abbia perso il controllo del proprio mezzo in corrispondenza di una semicurva: la moto è scivolata nel fosso ed ha impattato contro un ponticello in cemento all'altezza del civico 20.

Purtroppo la caduta si è rivelata fatale: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione operati dal personale del 118, anche con il supporto del medico giunto con l'eliambulanza. Si presume che il 25enne sia deceduto sul colpo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale delle Terre d'Argine, che ha svolto tutti gli accertamenti del caso.

Via bassa è stata chiusa al transito fino alle 11.45 circa.