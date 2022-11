La sua moto si scontra con un'auto, grave un 15enne a Carpi

Un ragazzo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avuto questa mattina mentre si trovava in sella alla propria moto. Il 15enne ha impattato contro un'auto all'incrocio tra la Tangenziale Losi e via Molinari, per poi finire a terra.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale delle Terre d'Argine. Il giovane, dopo lo scontro con una Range Rover, ha colpito il parabrezza del mezzo per poi finire sull'asfalto, riportando diversi traumi.

Il personale sanitario dell'ambulanza del 118 intervenuto sul posto ha chiesto il supporto dell'elisoccorso fatto arrivare da Bologna: il 15enne è quindi stato caricato a bordo del velivolo e trasferito all'Ospedale Maggiore nel capoluogo felsineo. Non si conoscono al momento le sue esatte condizioni.

La Polizia Locale ha chiuso al transito lo svincolo verso via Molinari per consentire i soccorsi ed eseguire i rilievi.